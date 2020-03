Gazzetta: il Napoli pensa di finanziare Boga (20 milioni) con la cessione di Lozano

“Il giocatore piace. Non solo a Giuntoli e Gattuso, ma anche a Aurelio De Laurentiis che ha dato l’ok per avviare la trattativa. C’è soltanto un problema, eventualmente, da superare: Boga è stato un giocatore del Chelsea e quando il club londinese l’ha ceduto, s’è riservato una sorta di diritto morale per il riacquisto del nazionale della Costa d’Avorio. Con lui Gattuso potrà avere l’esterno in grado di saltare l’avversario. Il club sta valutando anche la possibilità di ottenere il finanziamento necessario per concludere l’operazione dalla cessione di Hirving Lozano. L’esterno messicano è stato l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, per lui sono stati investiti 50 milioni di euro tra cartellino e commissioni. Ma, fin qui, è stato il vero flop della stagione”.