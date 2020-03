Gazzetta: Barcellona-Napoli in campo neutro? Champions a rischio

La positività di Rugani farà slittare il ritorno di Juve-Lione. La competizione potrebbe fermarsi. Per Roma-Siviglia e Inter-Getafe ipotesi gara secca in campo neutro

Barcellona-Napoli in campo neutro? La Champions League è a rischio. La positività di Rugani potrebbe far rinsavire gli scienziati della Uefa che vanno avanti come se il coronavirus non fosse mai esistito. Stesso discorso per l’Europa League. Stanno provando ancora a salvare il salvabile. Ad esempio vorrebbero trasformare la doppia sfida Inter-Getafe e Siviglia-Roma in una gara secca in campo neutro.

Anche Barcellona-Napoli sarà proposta la gara in campo neutro, in questo caso crediamo facendo salvo il punteggio dell’andata. La Juventus a questo punto non dovrebbe giocare, i calciatori dovrebbero essere in quarantena. Si chiede la Gazzetta: la Champions proseguirà?