De Luca: «Contagi aumentati per i rientri dal Nord, il contagio di medici e infermieri e l’inciviltà»

Il presidente della Regione Campania: «Se arriviamo al 30% dei medici contagiati salta tutto. Il 20% dei cittadini non rispetta i divieti delle ordinanze. Equivale ad avere in casa una bomba che può esplodere in pochi giorni»

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato poco fa in diretta Facebook alla cittadinanza. Ha fornito alcune cifre sulla stima dei contagi in Campania.

«Ci saranno per fine marzo di 1.500 contagiati ed entro inizio aprile tremila contagiati, necessità di 140 posti letto in terapia intensiva».

La situazione delineata è questa. In Campania, ha detto, i contagi sono già aumentati. Per tre motivi sostanziali. Il primo è il rientro incontrollato di persone dal Nord.

Il secondo motivo è il contagio del personale sanitario. De Luca lo ha definito preoccupante.

«E’ un elemento preoccupante. Dobbiamo tutelare medici e infermieri più dei pazienti perché se arriviamo ad avere non l’8% come oggi, ma il 20-30% dei medici contagiati, allora salta tutto».

Il terzo elemento che ha aumentato i contagi è l’inciviltà.

«L’inciviltà, la irresponsabilità, la bestialità di componenti rilevanti della nostra società che non hanno inteso rispettare il divieto di movimento immotivato nelle città. Sono il 20%. Equivale ad avere in casa una bomba che può esplodere in pochi giorni. Se continuiamo così, direi loro, non avremo posto per ospitare i vostri padri e madri. Immaginate cosa significa avere 300 morti al giorno nell’area metropolitana».