Consiglio Figc: presenti solo Gravina, Lotito e Ghirelli, tutti gli altri in call

È cominciato il Consiglio straordinario per fare il punto sullo stop dei campionati fino al 3 aprile imposto dall’emergenza coronavirus

Ha preso il via il consiglio della Figc straordinario per fare il punto sull’emergenza Coronavirus a Roma. Il Consiglio si tiene via conferenze call, presenti fisicamente solo il numero uno federale Gabriele Gravina, il presidente della Lazio e consigliere di Lega A Claudio Lotito e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Anche Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Calcio, non figura in sede.