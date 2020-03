Barcellona-Napoli, si va verso la partita a porte chiuse

Secondo El Mundo Deportivo la decisione è stata presa sabato scorso in un incontro tra il Segretario Generale dello Sport, il Ministero della Salute e degli Interni e l’Agenzia della sanità pubblica. Si attende solo l’ufficialità

Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi a porte chiuse. A dispetto dei proclami iniziali, viste le mutate condizioni dell’epidemia da coronavirus in Italia ma anche in Spagna, ora la “Generalitat de Catalunya” è pronta a decretare il divieto di accesso al pubblico al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di Champions in programma il 18 marzo.

Secondo l’indiscrezione di L’Esportiu riportata da El Mundo Deportivo la decisione è stata presa sabato scorso dal Segretario Generale dello Sport, dal Ministero della Salute e degli Interni e dall’Agenzia della sanità pubblica durante l’incontro tenuto dai capi delle tre organizzazioni, durante il quale hanno deciso anche di rinviare al 25 ottobre la Maratona di Barcellona, che si sarebbe dovuta correre il 15 marzo.

Fonti del Barcellona consultate dal Mundo dicono stanno aspettando istruzioni definitive e che quindi per ora non c’è ancora niente di ufficiale.