Anche Hysaj sceglie di stare a casa e invita i follower a giocare alla Play

In una storia su Instagram il terzino albanese consiglia a chi lo segue di intrattenersi giocando a Call of Duty. Come fanno lui e il collega di reparto

Per frenare il contagio di Coronavirus è necessario non uscire di casa se non per necessità stringenti. Come indicato dal Governo nel suo ultimo decreto. E’ fondamentale che tutti ce ne convinciamo. Anche Hysaj spinge in questa direzione, attraverso il suo profilo Instagram. In una storia invita i propri followers a restare in casa, cercando occupazioni divertenti per far passare il tempo. Magari una bella partita alla Playstation, perché no? Lui, per esempio, ha un amico che si presta a giocare con lui: è Mario Rui.

“Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD (Call of Duty, ndr) insieme al mio amico Mario Rui. Vi aspettiamo”.