Ziliani: e se Sarri diventasse il Ventura della Juventus?

E’ il dubbio che avanza Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano. Evidenziando alcune somiglianze nei percorsi dei due tecnici.

Ad esempio, scrive, dopo la sconfitta con il Verona, abbiamo visto capannelli di giocatori della Juve che sono rimasti in campo

Non solo.

“Come la squadra che spedisce Chiellini e Buffon a una cena con Paratici per notificare al club lo stato dell’arte del rapporto, instabile, con l’ex guida di Chelsea e Napoli. Come Bonucci che ai continui richiami di Sarri gli si rivolta contro urlando: “Stai calmo. Sappiamo cosa dobbiamo fare”; lo stesso Bonucci che non esitò a rincorrere Allegri negli spogliatoi, tre anni fa, per dar vita a uno scontro quasi trasceso alle mani”.

Anche Ventura visse situazioni analoghe. Dopo il pareggio con la Macedonia, la Nazionale si riunì escludendo il ct. E Ventura non riuscì a convincere Buffon a presentarsi davanti ai media, come capitano,

La stima dello spogliatoio verso il tecnico è stata minata da diversi suoi comportamenti. Come le continue concessioni a CR7, gli elogi sperticati e anche la marcia indietro dopo averlo sostituito a Mosca e in Milan-Juventus.

Poi c’è il caso De Ligt. Se si esclude Ronaldo, scrive Ziliani, il difensore guadagna tantissimo (più di Dybala e Higuain, quasi il doppio di Pjanic, Douglas Costa, Khedira, Bonucci). Dopo le prime apparizioni che sono state un disastro, Sarri ha dovuto obbedire

“agli input societari (come già per CR7), dovendo per forza avvalersene per via dell’indisponibilità di Chiellini e Demiral, ha spintonato Bonucci a sinistra mettendo lui a destra, la posizione che occupava nell’Ajax a fianco di Blind. De Ligt è un capitale (sic), lo pagano come fosse Pelè, gli altri sono più bravi eppure devono farsi da parte e fargli da balia per sventarne gli svarioni”.