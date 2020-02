Sconcerti: Messi non va marcato a uomo ma di squadra, incrociando le dita 

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive di Napoli-Barcellona. Non solo una partita, ma anche il ritorno del mito a Napoli.

“Certamente non a uomo. Una marcatura fissa lo toglierebbe dalla partita ma non dagli episodi. Messi avrebbe tre scatti e segnerebbe due gol. Il calcio di Messi è un corridoio, devi coprirlo dall’inizio alla fine. Messi va marcato di squadra, da nessuno e da tutti, perché nessuno ha il suo tempo ma tutti devono avvicinarlo. Non una griglia, non tanta gente intorno, una serie di ostacoli progressivi, farsi trovare là da dove lui passerà dopo aver saltato il primo uomo. E incrociare le dita. Partirà lontano dalla porta, dove ha più spazio per cominciare il dribbling. Messi fa facilmente la cosa più difficile: saltare l’avversario. Per questo non bisogna stargli addosso, ma cominciare subito ad aspettarlo”.