Repubblica: Mertens sogna il record contro il Barcellona (che qualche anno fa lo voleva in blaugrana)

L’idea di Mertens è di entrare nella storia del Napoli proprio contro il Barcellona. Segnando il gol che gli manca per raggiungere Marek Hamsik.

“Avrà il compito di mandare in tilt la difesa del Barcellona e aumentare i rimpianti dei catalani, che non hanno mai davvero affondato per il belga diventato ormai napoletano”.