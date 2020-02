Quel Napoli-Juventus 4-3, il romanzo di Giuliano Capecelatro

Oggi alle 18 presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare ci sarà la presentazione del libro di Giuliano Capacelatro “Una domenica d’aprile”. Romanzo che ha come sfondo la famosa sfida tra Napoli e Juventus che si giocò allo stadio Collana e che finì 4-3 per il Napoli. In realtà una storia in cui si intrecciano più piani. Parteciperanno all’incontro con l’autore la scrittrice e maestra di scrittura Antonella Cilento, lo scrittore e commentatore Angelo Petrella e lo sceneggiatore e docente di scrittura e sceneggiatura Achille Pisanti.