Mura: la crociata di Adani contro l’infedele Allegri

Su Repubblica Gianni Mura interviene nella questione Adani-Allegri.

L’opinionista Sky ha invitato Allegri a parlare di meno e ad allenare di più. Ma l’unico torto dell’ex tecnico bianconero è stato quello di essersi espresso contro il Virtual Coach. Ha detto che se un giocatore è stanco

Basterebbe solo questo, scrive, a farlo schierare dalla parte di Allegri, ma senza avere nulla contro Adani.

Scrive:

“Basterebbe questo a schierarmi dalla parte di Allegri, ma senza essere contro Adani e la sua sfrontatezza nel bacchettare un tipo che, nella sua miserabile carriera, qualcosa di buono avrà pur fatto. No, Adani mi incuriosisce (e anche qualche creazione del suo sarto, per dirla tutta). Gli consiglierei di presentarsi in tv con addosso un saio, una tonaca, un abito da predicatore. A volte m’aspetto che si presenti dicendo “Memento mori” anziché “Buonasera”, ma lo trovo perfetto nel ruolo del Crociato (non legamento), del Templare, del Guru, contro gli infedeli. Cioè quelli che hanno difficoltà a dire ripartenza e densità, e si ostinano ad occuparsi di calcio. Tutti da sconfiggere nel nome del Verbo, o da mettere all’angolo”.