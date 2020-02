Mirror: Lo United è intenzionato a prendere Koulibaly nel mercato estivo

Koulibaly è consapevole del loro interesse ed è aperto all’idea di un passaggio in Inghilterra

Il Manchester United rimane fortemente intenzionato a portare Kalidou Koulibaly all’Old Trafford, è la notizia riportata oggi dal Sunday Mirror

Lo United ha trascorso gli ultimi 12 mesi a inseguire Koulibaly, che gli costerà circa £ 90 milioni. Lo considerano ancora come la loro priorità difensiva e hanno in programma di intensificare gli sforzi non appena si aprirà la finestra estiva.

Koulibaly è consapevole del loro interesse ed è aperto all’idea di un passaggio in Inghilterra.