Liverani: “Partite rinviate? Torna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire”

L’allenatore del Lecce in conferenza stampa: “Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi”

Alla vigilia del match contro l’Atalanta l’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa. Si è pronunciato anche sulle partite rinviate dalla Lega.

“Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica, ci riporta alla luce il lato oscuro che calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno degli interessi”.

Sulla trasferta aperta ai tifosi dell’Atalanta.

“Ecco, io non riesco a dare una linearità alle decisioni che sono state prese. Non riesco a dire la mia. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi”.