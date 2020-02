Lippi: «Giusto aprire il Var alla chiamata delle squadre»

L’ex tecnico della Nazionale italiana Marcello Lippi sulle pagine del Corriere dello Sport ha appoggiato a pieno la proposta lanciata ieri dal vicedirettore Barbano sull’aprire il Var alla chiamata da parte delle squadre

«Sono d’accordo perché non è accettabile introdurre una tecnologia che consente di risolvere i casi dubbi e poi non utilizzarla come successo domenica per esempio in Napoli-Lecce. E mi riferisco a quest’ultima gara solo perché è stata una delle circostanze più evidenti. Il Var è stato introdotto per evitare gli errori e anche le squadre devono avere l’opportunità di sfruttarlo se per qualsiasi motivo l’arbitro non se ne avvale»