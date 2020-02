Lazio, si sciolgono gli “Irriducibili” di Diabolik. «Troppo sangue versato»

Sabato sarà l’ultima volta che sventolerà il loro striscione, dopo 33 anni. “Diffide, arresti. Ed anche per rispetto di chi non c’è più”. Si chiameranno Ultras Lazio

Sul Messaggero un evento epocale che interessa la Curva Nord della Lazio. Sabato, contro il Bologna, sarà l’ultima volta che allo stadio Olimpico sarà presente lo striscione degli “Irriducibili”. Lo storico gruppo di ultras biancoceleste si scioglie dopo 33 anni. Si chiameranno “Ultras Lazio”.

A deciderlo, ieri, una riunione fiume nella sede del gruppo.

“C’erano tantissime persone ieri sera in via Amulio. Tante facce note, la “vecchia guardia” e le giovani “leve” insieme per dire addio agli Irriducibili”.