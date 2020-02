La Stampa: Napoli a picco. Il Var sbaglia ma Gattuso di più

Titola così il suo pezzo di commento a Napoli-Lecce, La Stampa. Un capolavoro, quello della squadra di Liverani.

Il Napoli si lamenta del rigore non concesso, ma la doppietta di Lapadula “soffoca le lamentele (giuste) del Napoli”.

Nei primi 20 minuti il Lecce soffre, poi Lapadula sblocca la partita. Il resto lo fa Gattuso, continua il quotidiano.

“Poi, quando Lapadula la sblocca, ci pensa Gattuso, che rinuncia al tridente, infila anche Mertens, toglie equilibrio alla propria squadra e non la risistema dopo l’1-1 di Milik. Il Lecce non si intimidisce dinnanzi ai quarantamila, gioca deliziosamente con Falco e con Saponara, segna ancora con Lapadula, poi con un gioiello su punizione di Mancosu, sfiora ancora il gol con Barak e quando Callejon segna per il 2-3 è troppo tardi per Gattuso ma comincia la festa di Liverani: l’artista è lui”.