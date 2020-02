Italia Oggi: diritti Champions, Sky in pole, ma occhio a Dazn, Amazon e Disney+

Tra febbraio e marzo ci sarà l’asta per i diritti tv. Sky ci sarà, ma non intende fare follie. Ha già dimostrato di poter fare a meno della Champions e l’ha già abbandonata nel Regno Unito e in Germania

Tra febbraio e marzo ci sarà l’asta per i diritti tv della Champions League 2021-24. Italia Oggi dà qualche notizia su chi competerà per aggiudicarseli. Sicuramente Sky, ma senza fare pazzie, scrive il quotidiano finanziario. Mentre, alla finestra, ci sono anche Dazn, Amazon e Disney+.

Sky sarà certamente della partita ma senza rilanciare troppo. Già ai tempi di Mediaset Premium, del resto, ha dimostrato di poter fare a meno della Champions. Inoltre, già in Germania e nel Regno Unito non la trasmette più preferendo tenere sotto controllo i conti. Un’operazione che è ancora più necessaria in Italia, dove Sky ha speso 270 milioni di euro all’anno per i diritti della Champions 2018- 2021.

Guardando agli altri. A competere ci sarà sicuramente Dazn, che si è già accaparrato i diritti Champions in Germania e potrebbe farlo anche da noi.

“Magari con il placet di Sky che già ha i canali di Dazn sul proprio bouquet a pagamento e con cui, dal 2020, condivide anche i diritti tv della MotoGp”.

Ma non solo, aggiunge Italia Oggi.

“Pure Amazon, tenuto conto di quanto fatto in Germania, sarebbe disposta a fare offerte. E qualcuno sta provando a sondare se anche Disney, che il prossimo 24 marzo debutta con la sua offerta Disney+ in Italia (e Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Austria), possa in qualche modo usare la Champions league come strumento promozionale per conquistare clienti più rapidamente. Da un lato, infatti, ci sono il Dna e il know how sportivi di Disney, che controlla il network Espn. Dall’altro ci sono pure le iniziative di Fox, di cui Disney è diventato azionista di maggioranza, che è presente in vari mercati con il brand Fox Sports (i cui canali tv sono però stati chiusi in Italia nell’estate 2018)”.

E’ tuttavia più probabile che al momento Disney+ si concentri sulle offerte di film, serie tv, documentari e corti, senza gettarsi nei contenuti live. Forse in futuro potrà cambiare idea.

“Potrebbe sviluppare pure in Europa una serie di offerte combinate Disney+ con Hulu e Espn+, come già fa negli Usa, a prezzi molto convenienti: negli Stati Uniti, ad esempio, la combinata dei tre over the top costa 12,99 dollari al mese (11,5 euro)”.