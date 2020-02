Il Real Madrid perde, il Barcellona in testa alla classifica

I Blancos sconfitti 1-0 dal Levante, mentre oggi i catalani hanno vinto 5-0 Domenica prossima al Bernabeu è in programma el Clasìco

Il Real Madrid ha perso 1-0 in trasferta a Levante e il Barcellona è passato in testa alla classifica della Liga con 55 punti (i Blancos sono fermi a 53). Il Barça oggi ha battuto 5-0 l’Eibar con quattro gol di Messi. In serata, invece, la squadra di Zidane è stata battuta 1-0 con gol di Morales.

Domenica prossima, è in programma il Clasìco al Bernabeu tra il Madrid e il Barcellona. Molto distanziato in classifica il getafe terzo a 42 punti.