Contro l’Eibar. La pulce grande protagonista: non segnava da quattro giornate. Setien ha tenuto a riposo De Jong, Umtiti (poi entrati) e Ansu Fati.

Il Barcellona vince 5-0 quattro gol di Messi.

È stato poco più di un allenamento. Il Barcellona ha largheggiato 5-0 contro l’Eibar nell’anticipo di campionato. In realtà il Barça non ha avuto il dominio del pallone come in altri incontri, ma ha avuto i gol di Messi. Non segnava da quattro giornate, e ha segnato quattro gol. Tre nel primo tempo, uno nella ripresa. Quinta rete di Arthur. Setien ha tenuto a riposo De Jong, Umtiti (poi entrati) e Ansu Fati.

Il Barcellona si è momentaneamente portato in testa alla Liga ma stasera il real giocherà contro il Levante.