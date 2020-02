Il primo caso di coronavirus della Spagna continentale è a Barcellona

Lo riporta il Mundo: la paziente era di ritorno da un viaggio in Italia. In Spagna finora erano stati identificati solo 3 casi e tutti nelle isole

Le autorità catalane hanno confermato un caso di contagio da coronavirus a Barcellona . Si tratta del primo nella Spagna continentale, dopo i 3 registrati alle Canarie e alle Baleari.

Lo riferisce il Mundo Deportivo, aggiungendo che si tratta di una turista di ritorno da un viaggio in italia. Joan Guix, segretario della Salute Pubblica della Generalitat de Catalunya ha detto che tutte le persone che sono entrate in contatto con la paziente sono state identificate e ora sono in quarantena.