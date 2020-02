Gazzetta: Gattuso ha vinto col catenaccio, ma davanti al risultato nessuno ha voglia di criticarlo

Dopo l’inaspettata vittoria contro l’Inter nella prima semifinale di Coppa Italia si torna al campionato ed anche al 4-3-3, scrive oggi Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport.

S’è detto e scritto sul catenaccio da lui adottato contro l’Inter. E nessuno ha avuto voglia di criticarlo, perché dinanzi al risultato, tutto dovrebbe passare in secondo piano. La Juventus di Max Allegri ha vinto 5 scudetti con l’assillo di dover produrre spettacolo ad ogni costo. Figurarsi se si può contestare l’allenatore napoletano per l’atteggiamento tattico scelto per limitare l’Inter e per capitalizzare al massimo qualche ripartenza