Fonseca: “In questo momento non mi aspetto fiori. Accetto molto bene le critiche”

L’allenatore della Roma a Sky: “Ho visto i giocatori con più fiducia e coraggio, è importante in questo momento”

Dopo la vittoria contro il Lecce per4-0, l’allenatore della Roma ha parlato a Sky:

“La squadra si è allenata molto bene e io ero fiducioso. Non possiamo dimenticare che il Lecce era in un buon momento, veniva da 3 vittorie consecutive”.

“Abbiamo fatto molto bene i primi 30 minuti, è stata una partita diversa dalle altre. Ho visto i giocatori con più fiducia e coraggio, è importante in questo momento”.

Su Pellegrini, cambiato in corsa:

“Ha fatto una buonissima partita ma aveva un fastidio, abbiamo parlato all’intervallo, e abbiamo preferito non rischiare. L’inizio della costruzione del gioco per noi è importante. Oggi tutti hanno fatto una buona partita, mi sono piaciuti molto Veretout e Cristante”.

Su Diawara:

“Vediamo quando rientra. I segnali sono positivi ma dobbiamo vedere perché è una situazione che dobbiamo valutare giorno dopo giorno. Mkhitaryan è un grandissimo giocatore e sa capire i tempi e le decisioni di gioco, per questo è molto importante per noi, per dare continuità al nostro attacco”.

“E’ troppo importante non prendere gol, oggi abbiamo fatto una buona partita, principalmente sulle marcature preventive dei due centrali e con Veretout. Il Lecce ha qualità offensive e non arriva con pochi giocatori”.

Sulle critiche degli ultimi giorni:

“Devo essere sempre equilibrato e devo capire il momento, se non siamo in un buon momento il primo responsabile è l’allenatore e in questi momenti non mi aspetto fiori. Ma io accetto molto bene le critiche”.