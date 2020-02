Europa League: nella giornata amara del Napoli, perdono Milan, Parma e Cagliari

La squadra di Gattuso resta pienamente in corsa per l’Europa League. Perde solo tre punti dall’Atalanta in chiave Champions (meno 12) e dal Verona (meno 4)

La giornata del Napoli resta profondamente amara, non potrebbe essere altrimenti dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce per 3-2, quinta partita perduta (su otto) della gestione Gattuso in campionato.

Ma per la corsa europea, cambia poco. Il Napoli perde solamente tre punti in chiave Champions, perché ieri l’Atalanta ha battuto 2-1 la Fiorentina e la squadra di Gasperini ora è a più 12.

In chiave Europa League, invece, cambia poco. Il Verona ieri ha guadagnato tre punti per aver battuto il Juventus e si è portato a 34. Oggi, però, ci sono state le sconfitte di Parma, Cagliari e Milan. Le tre squadre sono rimaste a 32 punti, precedute dal Bologna a 33. Il Napoli, sia pur undicesimo in classifica, resta pienamente in corsa per il sesto posto. Ed è a nove punti dalla Roma quinta.