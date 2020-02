El capitàn de Napoles, il documentario su Maradona di Sepiurka proiettato ai Quartieri Spagnoli

Trenta minuti di film girati dal giornalista argentino in città per documentare l’amore per Diego e un legame eterno

Un nuovo documentari dedicato a Diego Armando Maradona. Lo firma il giovane giornalista argentino Lucas Sepiurka. Si intitola “El capitàn de Napoles” ed è in proiezione questa mattina, presso “Miniera Riciclarte”, ai Quartieri Spagnoli, per la prima volta in Italia.

Sepiurka ha girato il suo documentario (di 30 minuti) girando per Napoli con telecamera e taccuino, racconta Repubblica Napoli, per capire il perché della passione della città per Maradona.

Si è addentrato nei vicoli in cui ci sono tracce di Diego,

“come l’edicola votiva del “Bar Nilo” e il maxi-murale ai Quartieri spagnoli che proprio Salvatore Iodice di “Miniera” ha restaurato”.

Nel documentario ci sono foto e filmati d’epoca che raccontano gli straordinari gol del Pibe de Oro e i racconti di chi gli è stato vicino. Come l’amico e preparatore atletico Fernando Signorini e il biografo Daniel Arcucci.

Tante anche le testimonianze della gente di Napoli. E ci sono anche il fotografo Sergio Siano, l’autista personale Giovanni Aiello e Massimo Vignati, figlio dell’ex magazziniere del San Paolo, che ha un museo privato dedicato a Maradona.

Non sono presenti, nel documentario, i guai giudiziari e i problemi di droga di Maradona, solo l’amore della città e il legame eterno tra il Pibe e Napoli.