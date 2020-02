È tornato al gol Messi, non segnava da quattro partite

Il fuoriclasse argentino non segnava da quattro partite ed era una notizia. Ha rotto il digiuno prima del quarto d’ora di Barcellona-Eibar

Il digiuno di Messi è terminato prima del quarto d’ora di Barcellona-Eibar. La pulce ha segnato il gol dell’1-0 dopo quattro giornate senza reti. Quattro giornate senza segnare è una notizia per Messi il cui record di digiuno è di otto giornate consecutive. La partita è in corso. Siamo nel primo tempo. Al fianco di Messi gioca Griezmann. Martedì il Barcellona sarà a Napoli per l’andata degli ottavi di finale di Champions.