Dorothea Wierer vince la seconda medaglia d’oro ai mondiali di biathlon

Due secondi e due centesimi. Con questo esiguo vantaggio sulla tedesca Hinz, Dorothea Wierer ha vinto la seconda medaglia d’oro ai mondiali di biathlon. Ha vinto anche l’individuale. L’atleta di Anterselva ha commesso inizialmente due errori al tiro, poi non ha più sbagliato. È stata velocissima nello sci di fondo. Nel finale l’azzurra è stata anche involontariamente da un’atleta coreana ma è riuscita ugualmente vincere. «Sono cose che succedono – ha detto a Raisport al termine della gara – le ho urlato ma probabilmente non mi ha sentito. A un certo punto ho pensato che potesse andare bene anche l’argento, poi ci ho provato fino alla fine ed è andata bene». È una storica doppietta per lei e per l’Italia.

Seems like it was a finish of a new world champion in #antholz2020! Do you think somthing will change in the top 3? Join us live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/PMZRvTUbUE

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020