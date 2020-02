Da 2-0 a 2-3, la rimonta in dieci dell’Everton di Ancelotti in casa del Watford

Decisiva nel finale la rete in contropiede di Theo Walcott. Nel recupero del primo tempo, due gol di Mina riequilibrano l’iniziale 2-0 del Watford

La rimonta in dieci dell’Everton di Ancelotti in casa del Watford. Il calcio toglie, il calcio dà. L’Everton di Carlo Ancelotti era reduce da un incredibile pareggio casalingo contro il Newcastle. Era in vantaggio 2-0 al 93esimo e ha pareggiato 2-2. Oggi, invece, i Toffees hanno vinto fuori casa contro il Watford e hanno rimontato due gol di svantaggio con una doppietta del difensore Jerry Mina. Nel finale, in dieci uomini, la rete decisiva in contropiede di Theo Walcott. L’Everton risale al nono posto in classifica e mette nove punti tra sé e la terzultima.

Il Watford è una squadra rigenerata dalla cura Pearson. Nel primo tempo i gialloneri vanno in vantaggio con Masina e poi raddoppiano con Pereyra. Stavolta è l’Everton a riagguantare la gara nel recupero con due gol di Jerry Mina. Nel secondo tempo, il Watford preme di più, si ritrova con un uomo in più per l’espulsione di Delph (doppia ammonizione) e nel finale gol in contropiede di Theo Walcott su azione del brasiliano Richarlison e tocco di Moise Kean. Finisce con i tifosi dell’Everton cantano la loro canzone per Ancelotti.