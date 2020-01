Il video dei tifosi dell’Everton che cantano con Ancelotti (e lui ride)

I tifosi dei Toffee sono pazzi di Carlo che ieri ha pareggiato 1-1 in casa del West Ham. Il video mostra una scena impensabile in Italia

A Liverpool, fronte Everton, sono pazzi di Carlo Ancelotti. Nessuna accusa di nepotismo, nessuno gli dice che ha lasciato macerie (facendo sbellicare dalle risate gli elefanti), né tantomeno che è andato dai Toffees per la pensione. Dal suo arrivo, in Premier l’Everton ha totalizzato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pareggio ieri 1-1 in casa del West Ham. Dieci punti in cinque partite. Poi, ha perduto malamente il derby col Liverpool in FA Cup, malamente perché Klopp ha schierato riserve e giovanissimi.

La delusione, però, è durata lo spazio di qualche giorno. L’entusiasmo ha presso immediatamente il sopravvento. I tifosi hanno creato un coro per Ancelotti e qui vediamo una scena impensabile in Italia, con un tifoso al fianco del tecnico e canta il motivetto a lui dedicato. Con l’allenatore che sorride divertito.

“Carlo fantastico, Carlo magnifico, alè alè alè, Ancelotti”.

E mentre il Napoli piange con Gattuso, i tifosi dell’Everton esaltano #Ancelotti: per lui 10 punti in 5 partite sulla panchina dei Toffees.pic.twitter.com/BOt5QxLKwE — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) January 19, 2020