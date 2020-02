CorSport: Barça-Eibar. Turnover moderato per Setién (Messi gioca)

Le scelte, per il tecnico blaugrana, sono abbastanza obbligate. Ha convocato tutti i disponibili, compreso l’ultimo acquisto Braitwaite

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Barcellona, martedì, in Champions. Ma prima, gli uomini di Setien saranno impegnati, oggi pomeriggio, contro l’Eibar al Camp Nou.

Il Corriere dello Sport scrive che l’allenatore blaugrana ha convocato tutti e sedici i disponibili della rosa della prima squadra e due giovani. Si tratta del diciassettenne Ansu Fati e del 22enne Akieme, laterale mancino del Barca B, richiamato per l’infortunio di Jordi Alba. C’è persino l’ultimo acquisto, Martin Braithwaite, che ha firmato appena giovedì. Acquistato per far rifiatare i tre attaccanti, oggi partirà dalla panchina.

Scrive il quotidiano sportivo:

“L’ipotesi più accreditata, con il ritorno della Champions all’orizzonte, prevede che possa accomodarsi in panchina qualche elemento importante della mediana, come Busquets, mentre in avanti potrebbe partire Messi con uno tra Ansu Fati e Griezmann, supportati da un Arturo Vidal piazzato in posizione più avanzata. Per il resto, c’è davvero poco margine”.

Setien non ha questa grande scelta per ruotare.