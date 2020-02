Cormezz: dopo la Fiorentina è stato Insigne a spingere i compagni al ritiro

Il capitano si è messo a disposizione di Gattuso non solo in campo ma anche nelle relazioni di spogliatoio

Da quando è arrivato Gattuso Insigne ha ritrovato il suo posto centrale nel Napoli, ma non solo in mezzo al campo, il capitano è il punto di riferimento di tutto lo spogliatoio

“Gattuso ha avuto dialoghi individuali con tutti ma ha individuato in Lorenzo Insigne sin dal primo giorno il punto di riferimento per uscire dalle difficoltà. Il capitano si è messo a disposizione dell’allenatore non solo in campo, ma anche nelle relazioni di spogliatoio. Nel momento più difficile, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Insigne si è assunto la responsabilità prima d’indirizzare la squadra verso il ritiro e poi ha lavorato nei colloqui individuali e di gruppo per portare i compagni a concentrarsi solo sul campo”.