Coppa d’Africa ogni 4 anni, e una Superlega: la Fifa vuol rilanciare il calcio africano

Il presidente Infantino: “L’AFCON genera venti volte meno degli Europei. Dobbiamo cambiare pagina”

La Coppa d’Africa ogni 4 anni, e una Superlega africana con partecipanti fissi. Sono queste le ipotesi allo studio della FIFA, per “proiettare il calcio africano in cima al mondo”. Lo ha detto il presidente Gianni Infantino, durante un seminario a Rabat.

In particolare l’idea di tenere l’Africa Cup of Nations (AFCON) ogni 4 anni arriva a rimorchio della decisione di spostare l’edizione del 2021 in Camerun in inverno.

“Abbiamo parlato dello sviluppo del calcio africano per molti anni – ha detto Infantino – Pelè una volta disse che una nazionale africana avrebbe vinto la Coppa del Mondo FIFA, ma questo non è successo e sembra che non si stiano facendo progressi. Oggi deve essere il giorno in cui voltiamo pagina. L’AFCON genera venti volte meno degli Europei. Avere una competizione ogni due anni è così buono a livello commerciale?”.