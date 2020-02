Champions: il marziano Haaland segna due gol al Psg (il Dortmund vince 2-1)

Il diciannovenne norvegese è a 11 reti in otto partite col Borussia. Raggiunge Lewandowski a 10 reti in Champions. Il Liverpool perde 1-0 in casa dell’Atletico Madrid

Haaland non è un calciatore normale, è un marziano. Il norvegese di appena 19 anni (20 anni li compirà a luglio), da poco passato al Borussia Dortmund, ha segnato una doppietta contro il Psg e ha consegnato la vittoria ai tedeschi. Adesso è in testa alla classifica marcatori a pari merito con Lewandowski a 10 reti. È invece a quota undici reti in otto partite giocate col Borussia Dortmund: una media fantascientifica.

È stato il protagonista della serata. Tutte le reti nel secondo tempo. Prima, ha segnato un gol di rapina; poi, una rete strepitosa con una legnata di sinistro da fuori area. Nell’intermezzo, c’è stato il momentaneo pareggio di Neymar dopo una splendida azione personale di Mbappé che ha servito un pallone comodo comodo al brasiliano. Il brasiliano ha poi colpito anche un incrocio dei pali. Haaland ha segnato anche tre gol al Napoli: due a Salisburgo e uno al San Paolo. Il norvegese è stato inutilmente corteggiato dalla Juventus. Raiola lo ha portato in Germania.

Nell’altro ottavo di finale, sconfitta del Liverpool di Klopp sul campo dell’Atletico Madrid. È finita 1-0 per la squadra di Simeone. Rete in apertura di Saul.