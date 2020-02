Champions, Atalanta-Valencia 4-1

Dominio e spettacolo della squadra di Gasperini che si avvicina allo storico traguardo dei quarti di finale. Doppietta di Hateboer, reti di ilicic e Frueler

L’Atalanta di Gasperini si avvicina alla conquista dello storico traguardo dei quarti di finale di Champions League. I bergamaschi hanno nettamente vinto l’andata degli ottavi contro il Valencia: 4-1 il risultato finale frutto delle reti di Hateboer, Ilicic, Freuler (sontuoso tiro a giro) e ancora Hateboer prima della rete della bandiera di Cheryshev. Per qualificarsi, al ritorno gli spagnoli dovranno vincere 3-0. Ottima la prova dei bergamaschi che sono parsi una squadra capace di giocare a memoria e a ritmi proibitivi per gli avversari. Gasperini ha lasciato Zapata in panchina, il colombiano è entrato sul 4-1: ha sostituito il centrale difensivo Caldara. La settimana prossima toccherà al Napoli al San Paolo contro il Barcellona e alla Juventus impegnata sul campo del Lione.

L’altro match di stasera – Tottenham-Lipsia, è stato vinto dai tedeschi per 1-0 fuori casa.