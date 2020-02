Brescia-Napoli, formazioni: torna Insigne, Elmas a centrocampo, c’è Mertens

Gattuso ripropone Ospina, in mediana c’è Fabian con Demme. A sinistra Mario Rui. In panchina Allan, Milik e Zielinski

Brescia-Napoli formazioni: torna Insigne.

Nessuna novità di rilievo per la formazione del Napoli che giocherà stasera a Brescia contro la squadra penultima in classifica. Gattuso conferma Ospina in porta, torna insigne dal primo minuto e c’è Politano al posto di Callejon. Riconfermato Elmas stavolta a centrocampo.

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne