CorSport: Brescia-Napoli, Politano e Insigne titolari. Elmas a centrocampo

Callejon, Zielinski e Milik partono dalla panchina. Mertens al centro del tridente

Contro il Brescia Rino Gattuso sceglie un turnover ridotto, scrive il Corriere dello Sport. Rispetto alla partita giocata con il Cagliari, ci saranno due modifiche in termini di uomini in campo e una di carattere tecnico.

Innanzitutto, cambiano gli esterni del tridente. In campo ci saranno, titolari, Politano e Insigne. Mentre Callejon e Zielinski, almeno nella fase iniziale della gara si accomodano in panchina. Insieme a loro anche Milik. Sarà infatti Mertens a guidare il tridente di attacco.

Confermato Elmas, per la terza volta consecutiva, ma stavolta non come esterno del tridente, ma a centrocampo.

“Lui e non Zielinski. In realtà Piotr il polacco si sarebbe dovuto fermare a San Siro, in coppa, ma poi il forfait improvviso di Insigne costrinse Gattuso a rimandarne la sosta”.

Accanto a Elmas ci saranno Fabian e Demme.

In difesa Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. La coppia di centrali sarà formata da Manolas e Maksimovic.

Tra i pali, Ospina.