Bologna-Verona, daspo per 8 tifosi scaligeri per aver indossato cappelli con simboli nazisti

Su Il Giornale la notizia di 8 Daspo ad altrettanti tifosi del Verona. La motivazione è che hanno indossato, in occasione di Bologna-Verona, cappellini con l’effige di Hitler.

I cappellini sono stati sequestrati dalla Digos di Bologna prima della gara del 19 gennaio. Recavano impresso un riquadro di stoffa con sopra raffigurato il ciuffo e i baffi di Adolf Hitler.

Tra i daspati anche una donna.

“La Digos li ha tutti denunciati ai sensi della legge Mancino e la Divisione Anticrimine della Questura di Bologna ha proceduto per tutti all’emissione dei Daspo, divieto di accesso alle manifestazione sportive, per la durata di due anni. I Daspo sono stati inviati a Verona per la notifica ai destinatari che non risultano avere precedenti”.