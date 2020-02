Saranno due assenze pesanti anche se Setién ha detto che giocheranno altri. Busquets è il perno di questo Barcellona: è l’uomo che ha toccato più palloni

Al ritorno il Barcellona giocherà senza Busquets e Vidal (squalificati). Entrambi saranno squalificati. È una perdita importante per la squadra di Setién. Perde due centrocampisti. A questo punto li avrà contati. Potrà provare a recuperare i due esterni di difesa. Setién non si è appellato alle assenze, ha detto che potranno vincere ugualmente. Busquets è un giocatore fondamentale per questo Barcellona, stasera ha toccato 134 palloni. Tutto il gioco è passato per lui.