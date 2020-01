Le sensazioni restano comunque positive: Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Era previsto per questo pomeriggio un incontro nella sede del Milan tra la società e gli agenti di Fernando Rodriguez per parlare del suo trasferimento al Napoli. Non sembra trovare conferma l’ipotesi che ci sia la volontà del calciatore di ritrovare Gattuso. Secondo quanto riporta infatti TMW l’incontro sarebbe stato rimandato a data da destinarsi poiché manca ancora l’accordo definitivo tra il Napoli e il calciatore.

