Pedullà: “Rodriguez vuole tornare da Gattuso. Entro sera si può chiudere”

“Il Napoli ha scelto Ricardo Rodriguez. Soprattutto Rodriguez vuole tornare da Gattuso dopo l’esperienza con il Milan e dopo il naufragio della trattativa con il Fenerbahce. Una scelta fatta che ha portato il Napoli a rinviare a luglio eventuali piste greche (Giannoulis compreso). Il Milan non avrebbe voluto aprire al prestito con diritto ma nelle ultime ore ha preso in considerazione una simile ipotesi e la situazione si può definire già entro stasera. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso fino a un milione con diritto di riscatto per altri cinque o sei. No stop”.