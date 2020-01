TMW: Il Napoli ci prova anche per Pinamonti, offerti 18 milioni al Genoa

Dopo i no per Petagna e la trattativa difficile per Mateta, Giuntoli tratta anche il centravanti ex Inter: pronto un quadriennale

Petagna, Mateta, o forse Pinamonti. Il costo, milione più milione meno, è sempre quello: 20 milioni circa per trovare un centravanti di scorta, evidentemente per poi lasciar partite Llorente. E così il Napoli sonda anche il Genoa, per la giovane punta ex Inter.

Secondo Tuttomercatoweb Giuntoli “ha messo sul piatto un quadriennale per il centravanti classe ’99 di proprietà del Genoa. Pinamonti, in questo momento, è l’alternativa alla prima scelta Petagna e dall’arrivo di un centravanti dipende l’uscita di Fernando Llorente. Il costo del suo cartellino è di 18 milioni di euro”.