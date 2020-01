Sky: Preso Politano, il Napoli potrebbe trattenere anche Llorente

Lo spagnolo, non compreso nella trattativa chiusa, potrebbe restare anche per via dei problemi fisici di Mertens

Politano viene, e resta anche Llorente. Almeno queste potrebbero essere le intenzioni del Napoli. Sky conferma l’accordo tra il Napoli e l’attaccante dell’Inter ma svela che “nella trattativa al momento non dovrebbe rientrare Fernando Llorente.

Infatti, “il Napoli non vorrebbe privarsi dello spagnolo, anche per via dei problemi fisici di Dries Mertens”.

Per Sky a questo punto l’Inter starebbe virando su Olivier Giroud.