Sky: Inter-Cagliari, Conte lascia lo stadio senza rilasciare interviste

L’allenatore dell’Inter non parlerà dopo il pareggio rimediato contro il Cagliari. Resta da capire se ci sarà un comunicato del club per spiegare le motivazioni

Come anticipato su Twitter dal giornalista di Mediaset Marco Barzaghi e confermato in diretta da Sky, Antonio Conte non rilascerà nessuna intervista dopo il pareggio rimediato a San Siro contro il Cagliari.

L’allenatore nerazzurro ha infatti lasciato lo stadio senza fermarsi ai microfoni. Si attende solo di capire i motivi di questa decisione e se qualche dirigente dell’Inter rilascerà invece una dichiarazione