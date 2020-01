Sky: il Chelsea rilancia a 10 milioni per Mertens, ma il Napoli dice ancora no

Il club inglese ha legato la partenza di Giroud (per la Lazio) all’arrivo di un altro attaccante, ma gli azzurri continuano ad opporsi. Nessuna chance per la Roma

Da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, gli aggiornamenti sulla vicenda di mercato che riguarda Dries Mertens.

La Lazio ha presentato un’offerta a Giroud, ma il Chelsea ha legato la partenza del suo tesserato all’arrivo di un altro attaccante.

“Hanno chiesto Mertens, il Napoli continua a dire di ‘no’: l’ultima offerta arrivata al Napoli è di 10 milioni di euro. Se il Chelsea non troverà la punta, Giroud non partirà”.

Per quanto riguarda un possibile interessamento della Roma per l’attaccante belga, invece, Di Marzio ha dichiarato:

“No, credo che Dries o rimane al Napoli o va all’estero, in Italia non va ad un’altra squadra a gennaio. I tempi per chiudere per Mertens ci sono, il mercato inglese chiude a mezzanotte ma il Napoli non apre. Mertens può pure insistere ma non la vedo facile”.