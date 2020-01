Pjanic: “Sarri cambia moduli in corsa, è un nostro punto di forza”

Il centrocampista bianconero a Sky elogia il Sarri “camaleonte”: “Ma anche il Napoli ha un allenatore preparatissimo che sa far giocare bene la sua squadra”

Sarri l’integralista, quello che non deroga mai alle sue tattiche, non esiste più. Nemmeno mediaticamente. A Napoli domenica sera arriva il Sarri camaleonte, che “cambia spesso modulo”, e che per questo rappresenta “un punto di forza della Juve”.

Lo dice Miralem Pjanic in un’intervista a Sky Sport. Riportando l’attenzione del ritorno del tecnico che a Napoli s’è fatto grande su un piano meno emotivo, e appunto più tattico.

“Ultimamente stiamo un po’ cambiando, spesso Sarri passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3 a partita in corso. In realtà cambia solo che c’è uno degli attaccanti che scende a darci una mano. Con la Roma abbiamo iniziato con il 4-3-3 ed è andata bene, non era facile perché cambiava qualcosa nel modo di difendere. Sono arrivati ottimi segnali anche per Sarri, cambiare modulo durante la partita è un punto di forza e dobbiamo sfruttarlo per il resto della stagione, sia in campionato che in Champions League”.

E a Napoli, che con il ritorno di Gattuso s’è impantanata anche nel ritorno filosofico al 4-3-3.

“Il Napoli è sempre il Napoli, una bella squadra. Ho visto le ultime due partite, hanno un po’ più di difficoltà in campionato ma hanno fatto una bella gara in coppa. Ci aspettiamo un Napoli con orgoglio, hanno un allenatore preparatissimo che sa far giocare bene la sua squadra. Poi non è semplice per loro preparare la partita in questo momento, visto che le cose non vanno come speravano”.