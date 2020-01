L’Equipe: il PSG blocca il trasferimento di Cavani all’Atletico Madrid

Per lasciarlo partire il club parigino avrebbe dovuto trovare un sostituto di livello equivalente, una missione troppo complicata in tre settimane

Edinson Cavani ha il contratto in scadenza a giugno con il PSG. Ma non lascerà Parigi a gennaio secondo quanto riporta oggi L’Equipe.

Leonardo, che ha incontrato i rappresentanti del giocatore, ha avvertito che si opporrà al trasferimento durante la finestra di trasferimento di gennaio. Il direttore sportivo parigino ritiene che il club della capitale avrà bisogno del centravanti uruguaiano fino alla scadenza del suo contratto

Verrà dunque disatteso il desiderio del Matador che avrebbe voluto trasferirsi a Madrid già a gennaio. Il club parigino infatti avrebbe preso in considerazione di lasciar partire l’attaccante per l’Atlético Madrid, solo se avesse trovato un sostituto di livello equivalente. Una missione troppo complicata in tre settimane.