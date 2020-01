Il padre di Piatek sbotta: “Vuole andare via”. La rivoluzione-Ibra fa un’altra vittima

“Kris non vuole fare la riserva”. Wladyslaw Piatek, papà di Krzysztof, sbotta ai microfoni di Sportowefakty. Il figlio, dall’arrivo di Ibrahimovic al Milan è diventato una riserva. Ruolo che proprio non gli piace. Da quando lo svedese è atterrato a Milano Piatek ha giocato solo 55 minuti in campionato, contro la Sampdoria, e l’intera gara di Coppa Italia contro la Spal, segnando un gol. Ed è solo uno di quelli che ormai sono fuori dal progetto. E’ la rivoluzione Ibra.

“Dopo l’arrivo di Zlatan è stato deciso in anticipo che Krysztof sarebbe stato un sostituto. È difficile dire quale piano abbiano al Milan, a quanto pare ci saranno importanti cambiamenti. Giocatori di spicco come Krysztof, Suso, Paquetà e Calhanoglu sono sul mercato. Il club vuole soldi, molti vogliono mio figlio, ci sono offerte di prestito, ma il Milan non è interessato perché vuole venderlo a titolo definitivo. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana”.

“Piatek non è certamente d’accordo con il ruolo di sostituto, vuole giocare per arrivare in forma all’Europeo, quindi deve scendere in campo con continuità. Se non può farlo al Milan, è disposto a cambiare volentieri. Gli piace il campionato inglese, mi sembra sia già mentalmente focalizzato sulla partenza. Certo, se nessuno arriva con un’offerta Krysztof non andrà da nessuna parte, ma per gli inglesi 30 milioni non sono tanti”.