L’epidemia di Coronavirus potrebbe far saltare i Mondiali indoor di atletica in Cina

Le gare in programma a Nanjing a marzo sono a rischio, mentre gli organizzatori sperano che entro due mesi la situazione torni sotto controllo

L’epidemia di Coronavirus in Cina potrebbe far saltare i Campionati Mondiali Indoor di Atletica leggera, in programma a Nanjing a Marzo.

L’Asian Athletics Association ha annunciato di aver già cancellato i suoi Campionati Indoor che avrebbero dovuto avere luogo ad Hangzhou, a 600 km da Wuhan, l’epicentro di diffusione del virus, il 12 e 13 febbraio.

La World Athletics, il governo mondiale dell’atletica leggera ha confermato al Guardian che sono in corso valutazioni con la World Health Organization e le federazioni, e che la situazione è monitorata molto attentamente. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma gli organizzatori si stanno preparando ad ogni evenienza. La speranza è che nei prossimi due mesi l’epidemia sarà stata messa sotto controllo e la situazione sarà tale da permettere lo svolgimento regolare della manifestazione. E anche che la distanza tra Nanjing e Wuhan faccia il resto.