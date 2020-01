Gazzetta: l’autobus della Juve arriva in incognito al San Paolo

Misure di sicurezza precauzionali adottate per la presenza degli ex, anche dopo gli striscioni apparsi in città oggi

Napoli-Juve non è mai stata una partita come le altre, a maggior ragione quest’anno che sarà la prima al San Paolo per il “traditore” Maurizio Sarri con il Pipita Higuain. Quest’oggi sono apparsi anche alcuni striscioni offensivi indirizzati all’ex allenatore del Napoli. Proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport online sono state prese delle misure di sicurezza precauzionali per l’arrivo dell’autobus della Juve allo stadio

Senza scritte, contromano, scortato: il pullman Juve in incognito verso il San Paolo