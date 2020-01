Garanzini: si scrive Inter e si legge Conte, si scrive Atalanta e si legge Gasperini

Conte e Gasperini sono due grandi motivatori di campioni e gregari Per Conte è la specialità della casa, Gasperini ci è arrivato per gradi

Su La Stampa Gigi Garanzini scrive dell’Inter e dell’Atalanta, che necessariamente devono essere identificate nei rispettivi allenatori.

Sono due grandi motivatori, scrive Garanzini, “sia di campioni che di gregari”.

“Questa per Conte è un po’ la specialità della casa, si era già vista e toccata con mano sia nella Juventus che in Nazionale. Gasperini ci è arrivato per gradi, reduce da un percorso di panchine certamente meno prestigiose: dove aveva però a maggior ragione dimostrato di saper cavar sangue anche dalle rape. Come si evince, senza offesa per nessuno, dall’oggettivo calo di rendimento che non pochi atalantini hanno accusato passando a squadre –teoricamente – più prestigiose”.