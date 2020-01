Formazione Napoli-Inter, Fabian Ruiz recupera, sarà lui il regista

Sfida importantissima e formazione con qualche assenza importante per il Napoli di Gattuso questa sera contro l’Inter

Con la partita di questa sera contro l’Inter comincia la nuova stagione del Napoli, o almeno è questo ciò che su cui conta Gattuso. Una sfida difficile contro la capolista in cui bisognerà metterci impegno, passione e ordine.

Grande difficoltà in difesa dove il Napoli ha dovuto rinunciare a Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam e scenderà in campo con gli uomini contati. Forfait in attacco per Dries Mertens che non solo non sarà della partita, ma è proprio volato a Bruxelles con un permesso speciale della società. Buone notizie invece dal centrocampo, come riporta la Gazzetta dello Sport, con il recupero di Fabian Ruiz che sarà sicuramente in campo.